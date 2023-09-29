​​​​​​​مقتل وإصابة أكثر من 60 شخصاً في انفجار بباكستان

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، أن عشرات القتلى سقطوا بين قتيل وجريح، جراء انفجار في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقالت الشرطة الباكستانية على ما نقلت وكالة رويترز إن: "13 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 إثر انفجار استهدف تجمعاً دينياً في إقليم بلوشستان بجنوب غربي البلاد".

من جانبه، أوضخ جاويد ليهري؛ وهو ضابط في الشرطة المحلية: "يبدو أنه هجوم انتحاري"، مضيفاً أن "الانتحاري فجّر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة نواز جيشكوري".

وعادة ما تشهد باكستان هجمات دموية تنفذها جماعات تتبع لمرتزقة داعش أو "تنظيم القاعدة"، تستهدف غالباً مراكز للشرطة أو تجمعات دينية.

(د ع)