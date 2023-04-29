​​​​​​​مقتل وإصابة أكثر من 2400 شخص في السودان

سُمعت أصوات ضربات جوية وأسلحة مضادة للطائرات وقذائف مدفعية في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتصاعد الدخان الأسود فوق أجزاء من المدينة مع دخول القتال في البلاد أسبوعه الثالث.

واستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الرغم من إعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة يوم الجمعة، عندما هزت ضربات جوية وقصف بالدبابات والمدفعية الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وأعلنت نقابة أطباء السودان، عن سقوط 411 قتيلاً من المدنيين و2023 مصاباً منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بانتهاك الهدنة بشن ضربات جوية على قواعدها بمدينة أم درمان، المجاورة للخرطوم والواقعة عند التقاء النيلين الأزرق والأبيض، وفي محلية جبل أولياء.

وأنحى الجيش باللائمة على قوات الدعم السريع في الانتهاكات.

وتسبب العنف في نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين عبر حدود السودان ويهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة في أفريقيا تمتد بين منطقة الساحل والبحر الأحمر.

وأجلت الحكومات الأجنبية دبلوماسيين ومواطنين إلى أماكن آمنة على مدى الأسبوع المنصرم، مستخدمة وسائل من بينها النقل الجوي.

(د ع)