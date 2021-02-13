​​​​​​​مقتل وإصابة عدد من قوات الشرطة والمدنيين بانفجارات في أفغانستان

وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي، إن انفجارًا نجم عن عربة "همفي" محملة بالمتفجرات استهدف موقعًا للشرطة، مما أدى إلى إصابة سبعة من أفرادها.

فيما قُتل 4 من أفراد الشرطة بينهم القائد في انفجار استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي، وفقًا لما أفاد به المتحدث باسم الشرطة.

إلى هذا، أدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن "18 إرهابيًّا من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون" في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار مساء أمس الجمعة.

هذا، ولم تتبنَ أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث، التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين قوات الحكومة وعناصر حركة طالبان.

وتتعرض أفغانستان بشكل شبه يومي، إلى سلسلة من التفجيرات التي تستهدف مواقع أمنية تابعة للشرطة الأفغانية، وناشطين صحفيين.

وازدادت حدة العنف في البلاد، في وقت تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان برعاية أميركية في الأشهر القليلة الماضية.

وفي السياق ذاته، بدأت الإدارة الأميركية الجديدة بمراجعة ت

اتفاق السلام الذي أبرمته إدارة ترامب السابقة مع طالبان في شباط/ فبراير 2020، والذي ينص على مغادرة جميع القوات الأميركية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من أيار/مايو 2021.

(ي م)