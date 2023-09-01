نفذ مرتزقة "معاوية بن أبي سفيان" التابعين لمرتزقة "تحرير الشام" هجوماً، صباح اليوم، على مواقع لقوات حكومة دمشق، على محور الصراف في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، حسب ما نقله المرصد السوري.

قُتل مرتزق من "تحرير الشام" وأصيب اثنان آخران بجروح خلال هجوم نفذوه ضد مواقع قوات حكومة دمشق، كما أصيب ناشط إعلامي أثناء تغطيته للاشتباكات.

وأشار المرصد إلى أنه اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين تزامناً مع قصف بري متبادل، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من قوات حكومة دمشق، وسط معلومات عن وجود قتلى وجرحى آخرين.

(س ع)