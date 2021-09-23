​​​​​​​مقتل وإصابة 9 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها بانفجار في البادية

وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل عنصر من "الدفاع الوطني" وعنصرين آخرين من قوات حكومة دمشق بالإضافة لإصابة 6 آخرين من المجموعات الموالية لها، وذلك في انفجار لغم أرضي من مخلفات مرتزقة داعش، استهدف المجموعة في بادية السخنة شرقي حمص.

وبذلك بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات المرصد، 1558 قتيلاً من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، ومقتل 1050 من مرتزقة داعش، قتلوا جميعاً خلال الهجمات والتفجيرات والقصف والاستهدافات في البادية السورية.

(د ع)