​​​​​​​مقتل وإصابة 9 من المجموعات الموالية لإيران في هجوم لـ داعش في دير الزور

وشن مرتزقة داعش صباح اليوم الأحد، هجومًا على مواقع تنتشر بها مجموعات موالية لإيران في منطقة “أخضر مي” ببادية الميادين الشرقية، على الضفاف الغربية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من الموالين لإيران وجرح 7 آخرين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1358 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

بالإضافة إلى مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة إلى مواطنة وطفلة ورجلين في هجمات المرتزقة، فيما قُتل 854 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

(ش م)