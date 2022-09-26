​​​​​​​مقتل وإصابة 9 أشخاص في اشتباكات عنيفة غرب طرابلس

بالقرب من منشآت نفطية، اندلع قتال عنيف بين جماعات مسلحة تابعة لحكومة "الوحدة الوطنية"، في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وفي التفاصيل، نقلت "بوابة الوسط" عن سكان يقطنون مناطق قريبة من الأحداث، أن الاشتباكات متواصلة في مدينة الزاوية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما تلقى جهاز الإسعاف والطوارئ نداءات استغاثة من عائلات عالقة في مناطق قريبة من الاشتباكات.

ونُقل عن جهاز الإسعاف والطوارئ، إصابة منزل بالقرب من سوق الخصار بالمدينة، وتلقيه نداءات استغاثة، لا يستطيع تلبيتها لاستحالة "التحرك داخل المنطقة مع زيادة وتيرة الاشتباكات".

كما نقلت الصحيفة الإلكترونية ذاتها عن سكان من المنطقة أن الطريق الساحلي بالزاوية جرى إقفاله بسبب الاشتباكات، فيما "جرى تداول مقاطع مصورة تظهر أصوات إطلاق النار المتبادل".

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ طلب في وقت سابق من "القوى المتقاتلة بإعلان هدنة سريعة لإخراج العائلات العالقة بالمنطقة المحيطة بالاشتباكات، خصوصاً أن بعض العائلات اتخذت من مصنع للرخام بالمنطقة ملجأ لها، مذكِّراً بأن الحصيلة المعلنة بوفاة طفل وثمانية إصابات قابلة للزيادة".

وتقول معلومات متداولة في مواقع التواصل الافتراضي، إن "الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى (كتيبة السلعة) عثمان اللهب".

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت بعد تعرّض أحد عناصر جماعة "السلعة" إلى هجوم مسلح من جماعة "سيفاو"، واستخدمت فيها الدبابات ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وتعيش ليبيا منذ أشهر، على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

(د ع)