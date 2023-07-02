​​​​​​​مقتل وإصابة 9 اشخاص في الاستهداف الإسرائيلي الأخير على سوريا

أفاد المرصد السوري بمقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني وإصابة 4 آخرين من جنسية غير سورية بجراح متفاوتة؛ جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ريف حمص الشمالي بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

وحسب المصدر، فإن الضربات استهدفت "مستودعاً للذخيرة لا يعلم ما نوعية الأسلحة بداخله في محيط قرية النجمة على الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة حمص، حيث سُمع دوي الانفجارات العنيفة في عدة مناطق من مدينة حمص".

كما وأصيب 4 عناصر من الدفاع الجوي جراء الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة الدفاع الجوي s200 في منطقة القدموس بريف طرطوس، تزامناً مع محاولات للدفاع الجوي التصدي للهجوم الإسرائيلي، إلا أنها فشلت في ذلك، ووصلت الصواريخ الإسرائيلية إلى أهدافها.

بذلك، يكون المرصد قد أحصى خلال العام 2023، استهداف إسرائيل الأراضي السورية 19 مرة، 15 منها جوية و4 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 43 هدفاً بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسبّبت تلك الضربات بمقتل 49 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 50 آخرين منهم بجراح متفاوتة، بينهم 18 من قوات حكومة دمشق، فيما توزعت تلك الاستهدافات على الشكل التالي: 7 لدمشق وريفها، و5 للقنيطرة و1 لحماة، و2 لطرطوس، و3 لحلب، و3 للسويداء، و2 لدرعا، و2 لحمص.

ولطالما تستهدف إسرائيل في المرة الواحدة أكثر من منطقة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات، حسب المرصد.

(د ع)