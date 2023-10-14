​​​​​​​مقتل وإصابة 9 أشخاص بطيران حربي روسي على ريفي إدلب وحلب

شنّ الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين مزدوجتين بصواريخ شديدة الانفجار استهدفتا معمل الغزل شرقي المنطقة الصناعية على طريق إدلب - سرمين شرقي مدينة إدلب المحتلة، وفق ما نشره المرصد السوري.

وقصفت قوات حكومة دمشق صباح اليوم، بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرى رويحة وبينين في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بالصواريخ قرية العصعوص في ريف حلب الغربي ضمن منطقة "خفض التصعيد".

ونفذت الطائرات الحربية الروسية منذ صباح أمس الجمعة، 16 ضربة جوية على مناطق متفرقة ضمن منطقة" خفض التصعيد"، طالت مناطق عسكرية ومدنية، قُتل واصيب 9 أشخاص، بينهم امرأة.

إصابة شابين بجراح إثر غارات جوية روسية استهدفت مقر عسكري على أطراف مدينة إدلب.

(س ع)