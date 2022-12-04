​​​​​​​مقتل وإصابة ٨ متظاهرين.. التوتر يتصاعد في السويداء 

قتل شاب متأثراً بجروحه وأصيب 7 آخرون مواجهات بين المتظاهرين وقوات حكومة دمشق بعد أن دخل المحتجون إلى "مبنى المحافظة" وحرقوا سيارات حكومية، تزامناً مع محاولة تفريق جموع المحتجين من قبل العناصر الأمنية، وهجوم المحتجين على مراكز حكومية في السويداء، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قطع متظاهرون بإشعال الإطارات المطاطية، أوتوستراد دمشق-السويداء، بالقرب من قرية حزم، تضامناً مع الاحتجاجات في مركز مدينة السويداء، وتنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

وتشهد مدينة السويداء توتراً أمنياً كبيراً، بعد أن هاجم محتجون "مبنى السرايا" التابع لحكومة دمشق بالحجارة، في حين اقتحمه بعض الشبان ومزقوا صورة "بشار الأسد" الموجودة على واجهته، وطالبوا بـ "إسقاط النظام" ونددوا بسوء الأوضاع المعيشية، ورفعوا لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بتحسينها.

كما وأحرق محتجون سيارة أمنية، وألحقوا أضرار بسيارات أخرى، بعد دخلت القوى الأمنية التابعة لحكومة دمشق بين جموع المتظاهرين وأطلقوا الرصاص لتفريق المحتجين في مدينة السويداء.

وتنقل المحتجون من دوار المشنقة "المركز الرئيسي للاحتجاجات" إلى ساحة السير وسط السويداء، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وكان عشرات المواطنين قد تجمعوا، اليوم الأحد، في ساحة دوار المشنقة وسط مدينة السويداء، للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية وعدم تأمين حكومة دمشق مستلزمات الحياة الأساسية في المدينة، ودعوا المواطنين للمشاركة بالاحتجاجات، تزامناً مع توقف حركة السير على الطريق المحوري وسط المدينة.

يشار إلى أن، السويداء تشهد حالة من الاحتقان الشعبي؛ ناتج عن فساد السلطة في حكومة دمشق والمؤسسات التابعة لها ونهب المال العام من قبل المسؤولين وحرمانها من الوقود ومواد التدفئة والمياه والكهرباء وغلاء الأسعار، فضلاً عن الانفلات الأمني وعمليات السرقة.

(د ع)