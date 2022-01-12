​​​​​​​مقتل وإصابة 8 من قوات دمشق في هجوم لداعش بريف دير الزور

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق وإصابة 5 آخرين؛ جراء هجوم نفذه مرتزقة داعش، استهدف نقاطاً تتمركز بها عناصر قوات حكومة دمشق على أطراف بلدة الكشمة في ريف دير الزور الشرقي.

وبحسب مصادر المرصد، فإن مرتزقة داعش استغلوا الأجواء الضبابية لتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق.

وبذلك بلغت حصيلة قتلى قوات حكومة دمشق منذ مطلع العام 2022 على يد مرتزقة داعش في البادية السورية 15 قتيلاً وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ففي 6 كانون الثاني/ يناير، قتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق، جراء استهداف سيارة كانت تقلهم من قِبل خلايا مرتزقة داعش بالرصاص وقذائف الـ ”آر بي جي” في بادية الرصافة شمال شرق الرقة.

ونفذ مرتزقة داعش بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير، كميناً جديداً بقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في البادية السورية، حيث استهدف الكمين رتلاً عسكرياً مؤلفاً من عدة آليات، وذلك ضمن قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور الشرقية، في مناطق محطات ضخ النفط “T2،T3″، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية، حيث تسبب الكمين الذي جرى بالأسلحة الرشاشة بمقتل 9 عناصر من قوات حكومة دمشق والفيلق الخامس ومجموعات أخرى، وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.

(ش ع)