​​​​​​​مقتل وإصابة 8 جنود من جيش الاحتلال التركي وسط استمرار الهجمات التركية بالأسلحة الكيماوية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه تنفيذ قوات الكريلا سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي، أسفرت عن مقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين، جاء فيه:

"في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس في منطقة زاب:

وجهت فرقنا المتحركة يوم 20 تشرين الأول في تمام الساعة 03:00 ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي الذين كانوا متواجدين حول مواقع الحرب في تلة الشهيد آرين الواقعة في منطقة المقاومة بجمجو.

وفي تاريخ نفسه، الساعة 07.30، نفذت فرقنا المتحركة عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة المقاومة بمنطقة ساجا بالأسلحة الثقيلة، وتمكنت خلالها من توجيه ضربات قوية للعدو.

أراد جيش الاحتلال التركي يوم 20 تشرين الأول في تمام الساعة 08:00 تركيب نظام كاميرات المراقبة حول مواقع الحرب في ساحة الشهيد فلات التابعة لمنطقة المقاومة في سيدا، وفي الوقت نفسه، نفذت قواتنا الكريلا عملية نوعية ضدهم، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي وتدمير نظام لكاميرات المراقبة بالكامل.

وفي تاريخ ذاته، وجهت فرقنا المتحركة ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في منطقة المقاومة في جمجو، 3 مرات بواسطة الأسلحة الثقيلة، وأدت العملية الناجحة لقواتنا إلى مقتل 4 جنود للاحتلال التركي وإصابة جندي آخر.

* في إطار المرحلة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكورك:

نفذت فرقنا المتحركة التابعة لوحدات المرأة الحرة – ستار، يوم 20 تشرين الأول في تمام الساعة 13:30، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز في ساحة المقاومة بتلة الشهيدة آخين الواقعة في منطقة خاكورك، بالأسلحة الثقيلة، وأسفرت العملية عن تدمير موقع عسكري ونظام رادار للاحتلال بالكامل.

* في إطار المرحلة الثورية لملحمة خابور للشهيد سافاش مرعش:

وفي 20 تشرين الثاني، الساعة 08:30، وجهت فرقنا المتحركة لوحدات المرأة الحرة – ستار، ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة الواقعة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، وأصيب جنديين تركيين على إثرها.

وفي التاريخ نفسه، في تمام الساعة 17:30، نفذت فرقنا المتحركة عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، وأسفرت العملية عن تدمير خيمة عسكرية لجنود الأتراك.

* هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

قصف جيش الاحتلال التركي، في 20 تشرين الأول، خنادق الحرب في الشهيد فلات بمنطقة المقاومة في منطقة سيدا 5 مرات بالقنابل المحظورة و5 مرات بالأسلحة الكيماوية.

وفي التاريخ ذاته، تعرضت خنادق الحرب في ساحة الشهيد يونس الواقعة في ساحة المقاومة بمنطقة تل جودي، وخنادق الحرب في ساحة الشهيد خورسي الواقعة في ساحة المقاومة بمنطقة ساجا، وكذلك خنادق الحرب في ساحة الشهيد عكيد الواقعة في ساحة المقاومة بمنطقة ساجا، وخنادق الحرب في ساحة الشهيد باهوز بساحة المقاومة في منطقة جمجو، للقصف 7 مرات بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية من قبل جيش الاحتلال التركي.

* هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف في 20 تشرين الأول، منطقة المقاومة في جمجو عشرات المرات بالدبابات.

وفي تاريخ ذاته، حلقت مسيّرات الاحتلال التركي فوق ساحة المقاومة في منطقة ساجا، تل إف إم (FM)، تلة جودي، وتلة آميدية.

وأنشأ جيش الاحتلال التركي في 20 تشرين الأول، طريقاً في ساحتي المقاومة بتلة أف أم وتل هكاري.

وحاول جيش الاحتلال التركي في 20 تشرين الأول، تدمير خنادق الحرب في ساحة المقاومة في منطقة كاركر بواسطة الآليات والجرافات".

(ف)