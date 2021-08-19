​​​​​​​مقتل وإصابة 8 أشخاص في قصف لقوات حكومة دمشق على ريف إدلب

وقصفت قوات حكومة دمشق فجر اليوم بقذائف المدفعية “كراسنبول” الروسية، منازل المدنيين في قرية بلشون في جبل الزاوية بريف جنوبي إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف أسفر عن مقتل سيدة و3 من أطفالها وطفل آخر، وأصيب 3 آخرين.

وعلى صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة قرى الرويحة ومحيط البارة في جبل الزاوية بريف إدلب.

وكانت مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" قد استهدفت، أمس، بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق في جورين في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما قصفت قوات حكومة دمشق تمركزات مرتزقة تركيا في كفرعويد وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

(ش ع)