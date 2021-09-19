​​​​​​​مقتل وإصابة 6 أشخاص في قصف لحكومة دمشق على جسر الشغور

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل طفل وإصابة 5 مدنيين آخرين، جراء قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق على بلدة الكفير جنوب مدينة جسر الشغور.

تزامن ذلك مع استمرار الضربات الجوية على مناطق متفرقة من المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، حيث طال القصف مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب، ومحاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وسط استمرار تحليق المقاتلات الروسية في أجواء المنطقة حتى اللحظة.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية 157 غارة جوية منذ مطلع أيلول الجاري، توزعت على النحو الآتي: 114 غارة جوية على مدينة إدلب، 25 غارة جوية على اللاذقية، و2 غارة على ريف حماة، و18 غارة جوية على مواقع في مدينة حلب.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار التصعيد الروسي على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، حيث استهدفتها الطائرات الروسية بشكل يومي.

(ش ع)