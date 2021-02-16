​​​​​​​مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجومين شرق أفغانستان

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادرها أن الهجوم الأول وقع عندما فتح مسلحون النار على سيارة تابعة للشرطة، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

أما الهجوم الثاني فوقع بعد مرور 20 دقيقة، حيث قام مسلحون مجهولون بمهاجمة إحدى السيارات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأكد مصدر في مستشفى جلال آباد أن ضحايا الهجوم الثاني هم شرطيان وطبيب.

ولم يعلّق المسؤولون المحليون على الهجومين، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي منهما.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، أن 18 عنصرًا من طالبان قُتلوا وأُصيب 9 آخرون في عملية أمنية بمنطقة أرغنداب في إقليم قندهار جنوب البلاد.

وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحفيين ونشطاء.

(ش ع)