​​​​​​​مقتل وإصابة 5 من قوات دمشق باستهداف رتل تابع لهم من قبل داعش في ريف دير الزور

وقتل ثلاثة عناصر من قوات حكومة دمشق وأصيب اثنين آخرين، جراء انفجار عبوات ناسفة جرى زرعها من قِبل خلايا مرتزقة داعش استهدفت رتل لقوات حكومة دمشق أثناء توجهه من منطقة حميمة إلى منطقة فيضة ابن موينع بعمق بادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 198 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، هم: 104 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

و94 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، قتلوا في 35 عملية لمرتزقة داعش ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

(د ع)