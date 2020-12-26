​​​​​​​مقتل وإصابة 5 من الشرطة والمدنيين في انفجارات متتالية في كابول

وأفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامار، بأن الانفجارات الثلاثة ناجمة عن "قنابل لاصقة"، أسفرت إحداها عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين، بعد انفجار القنبلة التي كانت لاصقة بشاحنتهما في حي وسط كابول، وقال إن مدنيًّا أُصيب كذلك بجروح جرّاء الانفجار.

وأشار فرامار إلى إصابة عنصريْ أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي في غرب كابول، بينما تحدّث عن انفجار ثالث في المدينة، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

وهزّت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف، وتبنّى مرتزقة داعش عددًا من هذه الهجمات.

كما واستهدف عدد متزايد من الهجمات صحفيين وسياسيين وناشطين حقوقيين مع ازدياد العنف في أفغانستان، على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

ومن المقرر أن تُستأنف محادثات السلام التي انطلقت في 12 أيلول/سبتمبر في الدوحة، مطلع كانون الثاني/يناير المقبل.

(ي م)