ونفذ مرتزقة داعش، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، هجومًا على ريف حماة الشرقي في البادية السورية، هاجموا فيه عناصر ضمن "الفيلق الخامس" المدعوم من قبل روسيا، في منطقة أبو العلاج شمال شرق السلمية.

ودارت اشتباكات بين الطرفين، تسببت بمقتل اثنين من "الفيلق الخامس" وإصابة 3 آخرين بجراح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعد أن تمكنت الطائرات الروسية من قتل 35 من مرتزقة داعش على مدار الأيام القليلة الفائتة، 9منهم في بادية دير الزور المتداخلة مع حمص، والبقية قتلوا في القصف على منطقة جبل أبو رجمين وبادية السخنة والمناطق الواقعة شمال شرق تدمر.

(د ع)