​​​​​​​مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات دمشق في استهداف مجهول بريف درعا

قتل 4 عناصر من الشرطة وأصيب آخر بجراح من المكلفين بحراسة مراكز الامتحان في مدينة طفس بريف درعا الغربي، جراء استهداف مسلحين مجهولين لسيارة تقلّهم بالأسلحة الفردية بالقرب من دوار الجمل على طريق المزيريب في ريف درعا الغربي، وذلك أثناء عودتهم بعد انتهاء الامتحانات، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت وكالة تابعة لحكومة دمشق نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله، إن أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي قتلوا وأصيب آخر بجروح خطرة في ما أسماه "كمين مسلح لإرهابيين" قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وتابع "أن الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة السابعة والنصف صباحاً، أثناء توجّه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه درعا فوضى وفلتاناً أمنياً كبيراً، وزيادة حادة في معدل الاستهدافات والاغتيال، أغلبها تستهدف عناصر من قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها في المنطقة.

وحسب إحصائيات المرصد، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري 254 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 197 شخص، جلّهم من عناصر قوات حكومة دمشق ومواطنين من المنطقة.

(د ع)