​​​​​​​مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات دمشق باستهداف إسرائيلي جديد

وأفاد مصدر عسكري لوكالة تابعة لحكومة دمشق بأن "حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان".

وأضاف المصدر إن الاستهداف أدى إلى مقتل أربعة عناصر تابعة لقوات حكومة دمشق وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع انفجارات في محافظة اللاذقية الساحلية وكذلك مناطق حماة وحمص وسط سوريا. لم يقدم المزيد من التفاصيل.

يذكر أنه في 13 من الشهر الجاري قتل عنصران وأصيب ثلاثة آخرون من قوات حكومة دمشق؛ جراء استهداف إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي.

(د ع)