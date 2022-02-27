​​​​​​​مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف قوات دمشق على قرية آفس شرق إدلب

ونفذت قوات حكومة دمشق، اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً على قرية آفس الواقعة شرق مدينة إدلب، أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجراح، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد قرية آفس إحدى المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من قواعد ونقاط جيش الاحتلال التركي في شمال غرب سوريا.

وكانت قوات حكومة دمشق قد جددت قصفها البري على مواقع ضمن ما تسمى منطقة "خفض التصعيد" اليوم الأحد، إذ استهدفت بالمدفعية الثقيلة مناطق الفطيرة وبينين وفليفل وأطراف البارة، بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق مكثف لطيران استطلاع روسي في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب.

(د ع)