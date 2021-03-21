​​​​​​​مقتل وإصابة 4 أشخاص بانفجار في مدينة سراوان الإيرانية

وقال مقر القدس في القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني في بيان: "عند الساعة التاسعة والنصف (بالتوقيت المحلي)، صباح اليوم، نفذت جماعة إرهابية، عملية إرهابية عمياء في إحدى ساحات مدينة سراوان" بحسب ما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأضاف البيان "أدى الانفجار الإرهابي إلى مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين من المارة"، ويذكر أن هناك امرأة بين المصابين.

وتقع مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان، على بعد 343 كيلومترًا جنوب شرق زاهدان، مركز المحافظة.

وخلال العام 2020، سجلت إيران سلسلة انفجارات غامضة في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية.

وأبرز تلك الانفجارات، كان الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في البلاد.

(ش ع)