​​​​​​​مقتل وإصابة 38 شخصاً بانفجار في نفق شمال أفغانستان

ووقع انفجار عنيف، اليوم الأحد، في نفق يربط بين ولاية بروان وولاية بغلان شمال العاصمة الأفغانية كابول. وبحسب المتحدث باسم ولاية بروان، سعيد همت الله شميم، فإن "الانفجار نجم عن صهريج وقود في نفق سالانغ، الذي يقع على بعد حوالي 80 ميلاً شمال كابول، وهو رابط رئيسي بين شمال البلاد وجنوبها".

وأضاف شميم، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، إن "القتلى بينهم نساء وأطفال".

ولفت إلى أن "الناجين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، وأن عدد الضحايا قد يرتفع".

واستقبلت وزارة الصحة في بروان 14 قتيلاً و24 جريحاً حتى الآن، وفقاً للمسؤول المحلي الدكتور عبد الله أفغان.

ولفت إلى أن "من بين القتلى 5 نساء وطفلين، والباقي رجال أصيبوا بحروق شديدة ولا يمكن التعرف عليهم".

من جانبه، قال مولفي حميد الله مصباح، المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، في وقت سابق، إن "الحريق تم إخماده وإن الفرق لا تزال تعمل على تطهير النفق".

(د ع)