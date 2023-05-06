​​​​​​​مقتل وإصابة 3 من قوات دمشق باستهداف في ريف إدلب

استهدف مرتزقة "الفتح المبين" قوات حكومة دمشق على محور البريج بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين، وسط استنفار لعناصر قوات حكومة دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، يرتفع تعداد الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023 إلى 201 بين عناصر من قوات حكومة دمشق ومجموعات تابعة لها ومرتزقة الاحتلال التركي ومواطنين من المنطقة، وذلك خلال 112 عملية، تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 140 شخصاً، منهم 34 مواطناً.

(د ع)