​​​​​​​مقتل وإصابة 3 من المرتزقة في قصف لقوات دمشق على ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل متزعم من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 2 آخرين بجراح متفاوتة، جراء استهدافات برية من قبل قوات حكومة دمشق على محور كفر عمة بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت مرتزقة “الفتح المبين”، مواقع لقوات حكومة دمشق في محور جوباس بريف إدلب الشرقي بقذائف الهاون، دون معلومات عن قتلى، كذلك استهدفت الأخيرة بقذائف المدفعية مناطق في بينين وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت قد استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف المدفعية، "نقاط انتشار" الاحتلال التركي شمال مدينة سراقب بريف إدلب، حيث سقطت 4 قذائف داخل الساتر لإحدى النقاط.

(ش ع)