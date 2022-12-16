​​​​​​​مقتل وإصابة 3 ضباط أمن خلال احتجاجات رفع أسعار الوقود في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية بمحافظة معان، أثناء تعاملهما مع ما وصفتهم بـ "مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في المنطقة".

وقالت مديرة الأمن العام الأردني، في بيان، إنه "جرى إسعافهما للمستشفى، وهما قيد العلاج الآن، فيما لا تزال القوى الأمنية تواصل أعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة، ولن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره".

وحذرت المديرية الجميع "للابتعاد عن الأفعال الجرمية والتخريبية التي يحرض البعض عليها"، مؤكدة أن كل من يقوم بمثل تلك الأفعال "سيتم إلقاء القبض عليه لينال عقابه الرادع".

ويأتي ذلك بعد ساعات، من إعلان المديرية مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان جنوبي المملكة، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري أثناء تعامله مع المحتجين.

وتعيش المملكة منذ أكثر من أسبوع اضرابات في قطاع النقل؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وذكر شهود لوكالة رويترز أن عشرات الشباب نظموا احتجاجاً في حي الطفايلة في عمان، حيث تصاعد التوتر في معان وعدة مدن أخرى في جنوب الأردن بعد أيام من إضرابات متفرقة نظمها سائقو الشاحنات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.

وأغلقت المتاجر في معان وعدة مدن أردنية أخرى أبوابها الأربعاء تضامناً مع مطالبات للحكومة؛ بخفض أسعار الوقود التي يقول السائقون إن زيادتها كبدتهم خسائر في أعمالهم.

وهدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في مدن المحافظات اليوم الجمعة.

ويحذر محللون من تحول الاضرابات إلى احتجاجات كبيرة في المملكة في الوقت الذي يعيش فيه المواطن ظروفاً اقتصادية صعبة.

(د ع)