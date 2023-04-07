​​​​​​​مقتل وإصابة 3 أشخاص بهجوم في الضفة الغربية

ذكر الجيش الإسرائيلي أن هجوماً بالرصاص وقع على مركبة بالقرب من مستوطنة الحمرا. وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء، اليوم، إن امرأتين لقيتا حتفيهما وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة، حسب وكالة رويترز.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تم إطلاق النار على سيارة عند مفرق الحمرا" في شمال غور الأردن مضيفاً أن الجنود "يقومون بتفتيش المنطقة".

وفي قطاع غزة نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الليل عدة غارات استهدفت أنفاقاً ومدفعاً رشاشاً ثقيلاً وموقعين لإنتاج الأسلحة لحركة حماس، وفق بيانات عسكرية.

ورداً على ذلك أطلقت دفعات من الصواريخ من قطاع غزة اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

(د ع)