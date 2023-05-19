​​​​​​​مقتل وإصابة 3 أشخاص باستهداف مسلّح في درعا

قُتل شخصان وأصيب ثالث بجروح، إثر استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة المزيريب شمال غرب درعا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن أحد الشبان الذين قتلوا، كان ضمن صفوف مرتزقة "الجيش الحر" سابقاً، ولم ينضم لأي جهة عسكرية منذ عام 2018.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد 200 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 153 شخص، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا بالرصاص المباشر، الثلاثاء 17 أيار، قاضٍ في محكمة "الصلح" بمنطقة الحراك ومستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق ويدعى "منذر عثمان السلامات"، أمام منزله في مدينة ازرع في ريف درعا، ما أدى إلى وفاته.

ويأتي ذلك في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني في درعا، التي تشهد حالات استهدافات واغتيالات بشكل شبه يومي في ظل تقاعس حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني هناك.

(د ع)