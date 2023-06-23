​​​​​​​مقتل وإصابة 3 عناصر من قوات دمشق

قتل عنصر من قوات حكومة دمشق، قنصاً برصاص مرتزقة "الفتح المبين" على محور بلدة بسرطون في ريف حلب الغربي، بحسب المرصد السوري.

كما أصيب عنصران آخران بجروح متفاوتة، قنصاً برصاص مرتزقة "لواء أبو بكر الصديق" التابعة لمرتزقة هيئة تحرير الشام، على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، شهدت منطقة "خفض التصعيد" في ساعات الصباح الأولى قصف مدفعي من قبل قوات دمشق، وتركز القصف على قريتي تقاد وبحفيس في ريف حلب الغربي، ومحيط بلدة الزيارة في ريف حماة الغربي، وقرى الفطيرة وفليفل وسفوهن والدار الكبيرة جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

(م ش)