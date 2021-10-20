​​​​​​​مقتل وإصابة 25 شخصاً بقصف لقوات حكومة دمشق على مدينة أريحا بريف إدلب

وقصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، الأربعاء، مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، أدى إلى مقتل 5 أشخاص كحصيلة أولية، بينهم طفلين اثنين وسيدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريح كحصيلة أولية أيضاً، بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وأشار المرصد أمس، إلى تجدد القصف الجوي الروسي بعد توقفه لأسبوع كامل، إذ شنت المقاتلات الروسية صباح أمس 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط نقطة تابعة للاحتلال التركي في البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة.

(د ع)