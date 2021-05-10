​​​​​​​مقتل وإصابة 25 عنصرًا من قوات حكومة دمشق في بادية حمص

وانفجر لغمان على الأقل بقوة عسكرية في منطقة جبل العمور الواقعة إلى الغرب من منطقة السخنة ضمن بادية حمص الشرقية، ما أدى إلى مقتل 7 من عناصر قوات حكومة دمشق، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 18 جريحًا، بعضهم في حالات خطرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1415 قتيلًا من قوات حكومة دمشق و936 قتيلًا من مرتزقة داعش، بالإضافة إلى مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء قتلوا جميعًا في الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات، بحسب إحصائيات المرصد.

(د ع)