​​​​​​​مقتل وإصابة 21 عنصرًا من قوات حكومة دمشق في البادية السورية

وتستمر الاشتباكات المترافقة مع استهدافات في مناطق من البادية السورية، بين كل من قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة داعش من جهةٍ أخرى.

وفي هذا السياق، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 عنصرًا من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، وإصابة 10 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة في اشتباكات مع مرتزقة داعش في ريفي دير الزور وحمص ضمن البادية خلال 24 ساعة الفائتة.

وقال المرصد إن 6 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها قتلوا في الاشتباكات بمنطقة السخنة أقصى شرق حمص، و5 في منطقة جبل البشري جنوب مدينة دير الزور.

ويأتي نشاط مرتزقة داعش ومتابعة هجماته على الرغم من الضربات الجوية الروسية المكثفة بشكلٍ يومي، حيث استهدفت الطائرات الحربية الروسية البادية السورية بأكثر من 900 غارة جوية منذ مطلع الشهر الجاري.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1319 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 145 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات المرتزقة، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 733 مرتزقًا من داعش، خلال الفترة ذاتها.

(ش ع)