​​​​​​​مقتل وإصابة 19 شخصاً في احتجاجات كركوك

تظاهر المواطنون الكرد، مساء أمس السبت، في حي "رحيم آوى" بمدينة كركوك احتجاجاً على إغلاق الطريق الرئيس بين كركوك وهولير من قبل المتحالفين مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات، وطالب المتظاهرون بفتح الطريق أمام حركة المرور، وفق ما نقلت وكالة روج نيوز.

ومن أجل تفريق المتظاهرين، أطلقت القوات الأمنية العراقية النار على المتظاهرين، وحسب آخر الإحصائيات، فقد 4 شباب كرد حياتهم، نتيجة إطلاق النار من قبل القوات الأمنية، وهم كل من: "هاوكار عبد الله وحسين صابر وهفال ستار، وهاورى أكبر"، كما أصيب 15 شخصاً بالرصاص.

وبعد الاضطرابات التي حدثت، أُعلن حظر التجوّل في كركوك بقرار من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفي الصباح رُفع حظر التجوّل، ويشهد الوضع في كركوك هدوءاً.

ومن المنتظر أن يلتقي نواب كركوك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، اليوم الأحد، وسيحضر الاجتماع جميع الممثلين عن المكونات المختلفة في كركوك، وسيناقش الوضع الأخير في كركوك.

(د ع)