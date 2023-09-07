تشهد منطقة "خفض التصعيد"، منذ الأسبوع الفائت تصاعداً حاداً في القصف والاستهدافات وعمليات القتل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثّق المرصد مقتل 107 شخصاً منذ 26 آب الفائت، أي منذ 12 يوماً، كما أصيب 46 آخرين، عقب هجوم نفذه مرتزقة "أنصار التوحيد" التابع لمرتزقة "تحرير الشام" على قرية الملاجة، والتثبيت في عدة نقاط ضمن القرية.

اخرها، شن قوات حكومة دمشق أمس الأربعاء، هجوماً عنيفاً في محاولة للتقدم على تلة الملاجة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسط قصف مدفعي وصاروخي واشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل 3 من قوات دمشق وجرح آخرين وتدمير عربة "BMB".

وصعّدت الطائرات الحربية الروسية أول أمس، من قصفها على ريف إدلب، بالتزامن مع قصف بري عنيف نفذته قوات حكومة دمشق على قرى وبلدات جبل الزاوية.

(د ع)