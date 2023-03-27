​​​​​​​مقتل وإصابة 14 شخصاً بانفجار في أفغانستان

وقع انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من عشرة أشخاص، حسب وكالة رويترز للأنباء.

قال ستيفانو سوزا من منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية التي تدير المركز الجراحي المتخصص في علاج ضحايا الحرب في وسط كابول: "لقد استقبلنا بعض المرضى". وذكرت تغريدة من المنظمة غير الحكومية أن طفلاً واحداً على الأقل كان من بين الجرحى.

وقال سوزا إن الحادث وقع بالقرب من وزارة الخارجية.

وقال شاهدان لرويترز إنهما سمعا دوي انفجار كبير قرب المنطقة شديدة التحصين التي تضم عدة مبان حكومية وسفارات أجنبية.

وشهدت كابول ومناطق حضرية أخرى عدة هجمات في الأشهر الأخيرة أعلن مرتزقة داعش مسؤوليتهم عن بعضها، حسب الوكالة.

وأسفر انفجار في كانون الثاني عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات قرب مبنى وزارة الخارجية أثناء خروج الموظفين من المبنى نهاية يوم العمل.

(م ش)