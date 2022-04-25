​​​​​​​مقتل وإصابة 12 عنصراً من قوات حكومة دمشق بهجوم لمرتزقة داعش بريف دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عنصرين اثنين قتلا وأصيب عشرة آخرين، بهجوم نفذته مرتزقة داعش خلال الساعات الفائتة على مواقع لـ "الفرقة 17" التابعة لقوات حكومة دمشق ومجموعات "القاطرجي" في محيط حقل الخراطة النفطي ببادية ديرالزور الغربية.

وتزامن الهجوم مع اشتباكات عنيفة تدور بين مرتزقة داعش وقوات حكومة دمشق في "بادية غانم العلي" بريف الرقة الشرقي.

وبلغت حصيلة القتلى منذ مطلع العام 2022 ضمن البادية وفقاً لتوثيقات المرصد، 179 قتيلاً هم: 95 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

بالإضافة إلى 84 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، قتلوا في 32 عملية لمرتزقة داعش ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

والجدير ذكره أن المقاتلات الروسية نفذت نحو 470 غارة جوية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية، وذلك منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل من العام 2022.

(د ع)