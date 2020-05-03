​​​​​​​مقتل وإصابة 11 شخصاً بهجوم إرهابي في العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيانٍ إن 3 من عناصر الشرطة ومدنياً قُتلوا نتيجة إطلاق مرتزقة داعش الرصاص على مركز شرطة زاغنية في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.

وأكدت الخلية أن الهجوم أدى إلى جرح 2 من عناصر الأجهزة الأمنية وخمسة مدنيين.

ومن جانبه تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، بتكثيف الحملة ضد "داعش" بعد الهجوم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يُشتبه في انتمائهم إلى مرتزقة داعش، خاصة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي حين أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الشهر الماضي عن توجيه القوات العراقية لضربات جوية إلى مناطق تأوي عناصر من مرتزقة داعش في محافظة صلاح الدين.

وفي أواخر عام 2017، أعلن العراق النصر على داعش بعدما تمكن من استعادة الغالبية العظمى من الأراضي التي استولى عليها قبل سنوات، فيما لا يزال داعش يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

(ش ع)