​​​​​​​مقتل وإصابة 11 مرتزقاً بقصف لقوات دمشق في ريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 من مرتزقة "تحرير الشام" وإصابة 7 آخرين، في قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق اليوم، استهدف سيارة تقل المرتزقة على محور كفرتعال بريف حلب الغربي، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بصاروخ موجه موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات حكومة دمشق على محور "الفوج "46 بريف حلب الغربي.

كما استهدف بحسب المرصد، خلال ساعات الصباح الأولى، رتلاً عسكرياً لقوات حكومة دمشق، على طريق "M5" بريف سراقب الشرقي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، فيما شهدت أجواء منطقة "خفض التصعيد" صباح اليوم تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الروسي.

وبذلك، يرتفع إلى 308 تعداد الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 221 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 168 من العسكريين ومرتزقة الاحتلال التركي و70 من المواطنين.

(د ع)