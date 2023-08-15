​​​​​​​مقتل وإصابة 11 عنصراً من قوات دمشق بهجوم لداعش في ريف حمص

قُتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق وأصيب 8 آخرون؛ جراء الهجوم الذي نفّذه مرتزقة داعش على مستودع للذخيرة في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود مصابين بحالات خطرة، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في ظل التصعيد الكبير لعمليات داعش ضد قوات حكومة دمشق في البادية السورية، حيث شهدت الأيام القليلة الفائتة وقوع 3 هجمات دموية أخرى، استُهدف فيها عناصر من قوات حكومة دمشق أدى إلى مقتل العشرات منهم.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد، 420 قتيلاً منذ مطلع العام 2023، هم: 157 مواطناً، و243 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، إلى جانب مقتل 20 مرتزقاً من داعش قتلوا باشتباكات مع قوات حكومة دمشق واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

وحذر خبراء الأمم المتحدة في تقرير نشر، أمس الإثنين، أن داعش لا يزال يقود ما بين 5 و7 آلاف عنصر في معقله السابق في سوريا والعراق.

وقالت اللجنة الخبراء في تقريرها لمجلس الأمن إن "الوضع العام لا يزال نشطاً"، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي مني بها مرتزقة داعش وتراجع نشاطها في سوريا والعراق، لا يزال خطر عودتها للظهور قائماً.

(د ع)