​​​​​​​مقتل وإصابة 10 من مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 5 من مرتزقة "جيش النصر" المنضوي ضمن صفوف مرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" وأصيب 5 آخرون، بعضهم جراحه خطرة، جراء استهداف آلية لهم من قِبل قوات حكومة دمشق، بصاروخ موجه على محور قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب شمال غربي حماة.

وكانت قوات حكومة دمشق قد أطلقت قذائف صاروخية بعد منتصف ليل السبت - الأحد وفجر اليوم، على مناطق في كل من سفوهن وفليفل والفطيرة والبارة وكنصفرة وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في الأجواء.

كما شهدت محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق وبين مرتزقة الاحتلال التركي.

(د ع)