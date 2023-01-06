ووقع تفجيران بعبوتين ناسفتين في مدخل بلدة "وادي عومران" شرقي مديرية مودية، شرقي محافظة أبين اليمنية المطلة على بحر العرب.

وقال مصدر محلي يمني لشبكة العين الإخبارية: إن "تنظيم القاعدة نفذ انفجارين بواسطة عبوات ناسفة؛ الأول استهدف صهريج مياه، بينما استهدف الثاني دورية تقل جنوداً تابعين للقوات الجنوبية، كانوا في طريقهم إلى وادي عومران في مودية".

وأضاف المصدر ذاته إن التفجيرين أسفرا عن مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية، مرشحة للارتفاع.

وشهدت أبين منذ منتصف كانون الأول الماضي نحو 8 هجمات إرهابية بالعبوات الناسفة وقع أغلبها في بلدات "وادي عومران"، و"المحفد" و"مودية"، شرقي أبين وخلفت 31 قتيلاً وجريحاً.

وخلال تشرين الثاني الماضي، أسفرت سلسلة هجمات لـ "تنظيم القاعدة" في محافظتي شبوة وأبين عن سقوط 17 قتيلاً وجريحاً بينهم ضابط برتبة "رائد"، فيما نجا ضابطان بارزان من ذات التفجيرات.

(د ع)