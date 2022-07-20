​​​​​​​مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات الشرطة في هجوم لمرتزقة داعش شمال العراق

وقال المصدر لوكالة روج نيوز إن مرتزقة داعش هاجموا قوات الشرطة الاتحادية "فرقة 17" فجر اليوم في قرية المالحة بمنطقة مطيبيجة، موضحاً أن القوات الأمنية ردت على الهجوم الذي شنته مرتزقة داعش، لافتاً النظر إلى مقتل ستة من عناصر الشرطة العراقية وإصابة أربعة آخرين دون معرفة خسائر مرتزقة داعش.

وأشار المصدر إلى أن عدد منفذي الهجوم كان 15 مرتزقاً من داعش، مفيداً أنه عقب انتهاء الهجوم شرعت القوات الأمنية في إجراء عملية تمشيط لتعقب أي عناصر مسلحة.

وبيّن المصدر أن "عناصر داعش استخدموا أسلحة قناص وأسلحة متوسطة مستهدفين نقاط مرتبطة بالشرطة الاتحادية"، مشيراً إلى انتهاء الهجوم بوصول تعزيزات قتالية وفرار المهاجمين إلى مناطق بعيدة دون تأكيد أي خسائر أو إصابات بين صفوفهم".

وتعد منطقة "مطيبيجة" أخطر وأصعب بؤر لمرتزقة داعش الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "إمارة الشر" التي لا زالت معقلاً للمرتزقة، ومنطلقاً للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.

(م ش)