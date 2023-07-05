​​​​​​​مقتل طفلين في اشتباكات مسلحة بين المرتزقة بسري كانيه

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت قبل ظهر اليوم، بين ما يسمى "الشرطة المدنية" ومرتزقة "السلطان مراد" التابعة لدولة الاحتلال التركي على حاجز القوس عند مدخل مدينة سري كانيه المحتلة.

وأشار المرصد إلى أن سبب الخلاف هو منع عبور عناصر المرتزقة التابعين لـ "السلطان مراد" والإصرار على تفتيشهم ومنع عبور ركاب "التهريب" الذين كانوا مع مرتزقة "السلطان مراد" لداخل مدينة سري كانيه.

ووفقاً للمرصد السوري، فقد قُتل ثلاثة أشخاص (طفلان ومرتزق من الشرطة المدنية)، وأصيب 7، بينهم امرأة، بجروح خطيرة، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

(م ش)