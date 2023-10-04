​​​​​​​مقتل طفلة وإصابة 7 أشخاص في إدلب

قصفت قوات حكومة دمشق براجمات الصواريخ مدينة سرمين بريف إدلب أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 7 اشخاص بجروح بليغة، وفق ما نشره المرصد السوري.

وأضاف المرصد إن قوات حكومة دمشق قصفت أيضاً قرى آفس ومعارة عاليا بريف إدلب المحتل، ومكليبس، كفر تعال، والسحارة بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل شهد محور نخشبا بريف اللاذقية الشمالي صباح اليوم، استهدافات نفذها مرتزقة "الفتح المبين"، ضد قوات حكومة دمشق أدت إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين، حسب المرصد السوري.

وقصفت قوات حكومة دمشق المناطق المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة "خفض التصعيد" بالمدفعية الثقيلة قرية مكلبيس والفوج 46 بريف حلب الغربي المحتل.

وأفاد المرصد بأن القصف طال قرية فليفل في جبل الزاوية جنوبي إدلب المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وأمس الثلاثاء، قتل عنصران من قوات حكومة دمشق وأصيب آخر بجروح؛ إثر استهدافهم برصاص قناص من قبل مرتزقة "لواء أبي بكر الصديق"، التابع لمرتزقة "تحرير الشام" على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق، والمرتزقة بين الحين والآخر تسفر عن ضحايا بينهم مدنيون.

(س ع)