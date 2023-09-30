​​​​​​​مقتل طفل وإصابة العشرات من المدنيين في سري كانيه المحتلة

شهدت سري كانيه المحتلة، أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة بين مرتزقة "الحمزات" و"الشرطة العسكرية" من جهة، ومرتزقة تابعين لفصائل مختلفة ينتمون لعشيرتي القرعان والعكيدات من جهة أخرى.

وأفادت مصادر خاصة من مدينة سري كانيه لوكالتنا بأن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة في كل من شارع الكنائس وشارع أحمد كان وحي الخرابات، ووقع على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، بالإضافة إلى مقتل طفل وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وأكد المصدر أن عدد قتلى وجرحى المرتزقة بين الطرفين وصل إلى أكثر من 10، أسعفوا إلى مشفى المدينة، ولم يبيّن المصدر عدد المدنيين الذين أصيبوا خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

ونتيجة هذه الاشتباكات، دُمّرت 5 سيارات عسكرية، بينها مضادات طيران عيار 23 تتبع لمرتزقة "الحمزات" و"الشرطة العسكرية"، وأوضح المصدر تدخّل قوات الاحتلال التركي لوقف الاقتتال الحاصل.

وأكد أن قاطني سري كانيه يعيشون في حالة من الخوف والرعب واليأس؛ نتيجة الاقتتال شبه اليومي بين مرتزقة دولة الاحتلال التركي.

(كروب/أ ب)

ANHA