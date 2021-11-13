​​​​​​​مقتل شخصين من مخيم الهول في هجوم لخلايا داعش داخل المخيم

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام بخصوص هجوم خلايا داعش على مركز الاستقبال في مخيم الهول, جاء فيه:

"قامت إحدى الخلايا النائمة لداعش ضمن مخيم الهول بالهجوم على مركز الاستقبال ضمن المخيم الساعة الثالثة والنصف فجراً من يوم أمس الجمعة، في الـ 12 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالأسلحة الخفيفة لتسارع قواتنا إلى صدّ الهجوم الذي نجم عنه فقدان شخصين من قاطني المخيم لحياتهما كانا موجودين في مركز الاستقبال وعملت قواتنا على البحث عن عناصر الخلية الذين انسحبوا وتَخَفوا ضمن قاطني المخيم.

وقد بدأت قواتنا منذ لحظة صد الهجوم، بالتحقيقات الموسعة والدقيقة للوصول إلى الخلية الإرهابية وتوقيف عناصرها وتأمين حياة قاطني المخيم.

إننا في قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا وفرنا كل إمكانياتنا المتاحة لضبط الوضع الأمني في مخيم الهول الذي يجمع الآلاف من عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومن جنسيات مختلفة، ولكن مخيم الهول هو معضلة دولية وعلى جميع القوى الدولية الوقوف أمام مسؤولياتها في حل هذه المعضلة علماً أن قواتنا تعمل جاهدة وبمختلف الطرق والإمكانيات لتوفير بيئة جيدة لقاطني المخيم حتى يتم التوصل لحل دائم لمعضلة مخيم الهول".

(ف)