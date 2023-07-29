​​​​​​​مقتل شخص وإصابة طفلة وسط استمرار الفوضى وانتشار السلاح في إدلب

تشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقة "هيئة تحرير الشام" فوضى وفلتان أمني، فضلاً عن انتشار السلاح بين المدنيين.

وقُتل شخص وأصيبت طفلة، نتيجة تعرضهما لإطلاق نار بعد دهسهما عمداً بسيارة كان يستقلها شخصان، على الطريق الواصل بين بلدتي سرمين - النيرب شرق إدلب المحتلة، بينما فرّ المسلّحان إلى جهة مجهولة، حسب ما نقله المرصد السوري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القتيل مطلوب ثأر لعائلة من قرية قميناس، إذ دخل سجون مرتزقة الهيئة وأطلق سراحه بعد أيام، على خلفية دعوى قدمها ذوو القتلة، ليتم أخذ حقهم بيدهم، حسب ما قاله ذوو القتلة.

ووثّق المرصد السوري منذ مطلع العام 2023، 33 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق الاحتلال التركي ومرتزقته ما يسمى "هيئة تحرير الشام"، في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن سقوط 36 قتيلاً.

(س ع)