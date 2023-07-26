​​​​​​​مقتل شابة في تل كوجر

أفاد أهالي قرية أم حبال التابعة لناحية تل كوجر، بتعرض الشابة "روعة مصلح العويد (21 عاماً)" للقتل، مساء أمس الثلاثاء.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا من الأهالي، فإن الجريمة ارتكبت من قبل شقيقها، بعدة طلقات نارية.

من جانبه، باشر مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بفتح تحقيق إزاء الجريمة.

وأدان مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر، الجريمة، ووصفها بالشنعاء، وطالب بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة، "ليكون عبرة لجميع الرجال الذين يلوثون حياة المرأة بأساليبهم الخبيثة التي هدفها تدمير المرأة وكسر إرادتها"

(ب ش/ي م)

ANHA