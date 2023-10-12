​​​​​​​مقتل شابة بأداة حادة في سري كانيه المحتلة

في ظل حالة انعدام الأمن في المناطق التي تحتلها الدولة التركية ومرتزقتها من سوريا، تعرضت شابة للطعن بأداة حادة، ما أدى إلى مقتلها، في قرية العزيزية بريف سري كانيه المحتلة، حسبما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد السوري، فإن زوج الشابة المقتولة، مختطف لدى مرتزقة دولة الاحتلال التركي.

وقبل عدة أيام وتحديداً في 9 تشرين الأول الجاري، أقدم شاب في مدينة سري كانيه المحتلة على قتل شابتين بطلق ناري في الرأس والفم، بعد تعذيبهما وضربهما بشدة.

وبتاريخ 30 تموز الفائت، عثر أهالي قرية الدويرة بريف سري كانيه المحتلة على جثة لفتاة قاصر (17 عاماً) مضرجة بدمائها، ومقتولةً بطلقٍ ناري من بندقية صيد.

يذكر أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شن هجوماً احتلالياً على منطقتي سري كانيه وكري سبي في (9 تشرين الأول) من العام 2019، أدى إلى احتلالهما.

(س ع)