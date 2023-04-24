​​​​​​​مقتل شاب سوري طعناً بالسكين على يد عنصريين اتراك

قتل شاب سوري، مساء أمس الأحد 23 نيسان/أبريل، جرّاء تعرضه لحادثة طعن بالسكين من قبل مجموعة من العنصريين الأتراك في حي "أكرم شتين" بمدينة كلس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام.

ولقي الشاب "محمد فريد الشر" مصرعه مساء الاحد بعد تعرضه لاعتداء من عنصريين أتراك في منطقة "أكرم شاتين" بولاية كلس الحدودية جنوب البلاد، حيث تعرض لعدة طعنات بأداة حادة (سكين) في منطقة الصدر.

وعقب الجريمة نقل محمد إلى المستشفى لإنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له، إلا أنه فقد حياته متأثراً بإصابته.

وتداولت وسائل التواصل الافتراضي مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة توثّق لحظة تعرّض الشاب السوري للطعن، حيث يظهر في المقطع المغدور وهو يستنجد برفاقه، قائلاً " قلبي، قلبي، ضربني بسكينة".

من جهته، ذكر أحد أقارب الشاب القتيل أن الحادثة وقعت عندما كان "محمد فريد" ذاهباً إلى السوق مع رفاقه بهدف بيع هاتف جوال، وأثناء ذهابه تعرض لهم عنصريين أتراك في شارع "أحمد رسيم" على أوتستراد أكرم شاتين وتشاجروا معه، الأمر الذي تطور بعد ذلك إلى طعن محمد في صدره بمنطقة الرئة ما أسفر عن مقتله.

وتزداد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا في ظلّ تنامي خطاب الكراهية ضدهم إلى حدّ بات يهدّد حياتهم، بعد أن حولتهم أنقرة إلى ورقة ضغط في مسألة الصراع الإقليمي، واستثمرتهم في مكاسبها السياسية.

(د ع)